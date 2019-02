Losc: Pépé ne sera pas mis dehors...

Particulièrement à son avantage depuis le début de saison, Nicolas Pépé suscite de très nombreuses convoitises chez les grands d’Europe. Et si le Losc aura inévitablement bien du mal à conserver son attaquant vedette, Christophe Gaultier n’a pas pour autant renoncer à le voir prolonger l’aventure chez les Dogues, espérant qu’une qualification pour la Ligue des champions le convainque de rester.

"Personne ne mettra dehors Nicolas Pépé, a-t-il ainsi affirmé au micro de France Bleu. Il y a des discussions très souvent entre le président et Nicolas, les choses sont assez claires. Si on finit deuxièmes et qu'on est qualifié directement en Champions League, est-ce que Nicolas voudra vivre l'aventure avec ses potes la saison prochaine ? Il n'y a que lui qui peut répondre."

Et l’entraîneur nordiste d’ajouter avoir vécu pareille situation à Saint-Etienne avec Blaise Matuidi et Pierre-Emerick Aubameyang.