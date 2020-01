Après avoir perdu plusieurs entraineurs adjoints au profit de Tottenham, le LOSC va-t-il devoir également laisser partir son brillant directeur sportif vers un autre géant anglais ? C’est en tous cas la rumeur qui circule ce dimanche outre-Manche, où on évoque la volonté farouche des responsables de Manchester United de faire appel aux services de Luis Campos. Selon SunSport (magazine dérivé du Sun), les premières manœuvres en ce sens ont déjà commencé et les dirigeants des Red Devils sont très optimistes à l’idée de parvenir à leurs fins. L’accord entre les différentes parties serait en bonne voie.

MU déroulerait le tapis rouge à Luis Campos

Sous pression depuis plusieurs mois en raison des résultats décevants de l’équipe, mais aussi de leurs propres choix en matière des transferts, les décideurs mancuniens ont fait le choix de prendre le taureau par les cornes et d’aller chercher ce qui se fait de mieux dans ce domaine. C’est ainsi que leur dévolu s’est porté vers Campos. Ed Woodward, le vice-président exécutif du club, a une grande estime pour le travail effectué par le Portugais à Lille, mais aussi à Monaco auparavant. Il a la conviction qu’avec ses réseaux, sa capacité à dénicher les jeunes talents et son savoir-faire en matière de ventes, le « gourou » des transferts est le plus à même à remettre MU sur les bons rails. Le poste prestigieux de directeur de football, et avec toutes les prérogatives nécessaires, attendrait déjà Campos du côté d’Old Trafford.