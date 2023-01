LOSC : les Dogues vont enregistrer l'arrivée de Benoît Costil

Le LOSC va accueillir une nouvelle recrue des plus inattendues ce mardi 24 janvier. Comme l'informe L'Equipe, les Dogues vont ainsi acter la signature de Benoît Costil dans les prochaines heures et le transfert devrait être officialisé avant la soirée. Le portier français de 35 ans, passé notamment par Rennes et Bordeaux, va quitter l'AJ Auxerre après seulement sis mois et il va devenir un nouveau Dogue. L'international va s'engager pour devenir le numéro 2 derrière Lucas Chevalier et il va remplacer Léo Jardim, en passe de s'en aller au Brésil.

Costil va débarquer à Lille

Celui qui a été formé à Caen n'aura donc fait que six mois avec l'AJA et bien que son contrat avait jusqu'en juin 2023, Costil a décidé de s'en aller pour signer à Lille. Il a été libéré de son contrat avec le club bourguignon et il va s'engager un an et demi avec le LOSC, qui devrait donc acter une recrue des plus surprises. Après des expériences à Caen, Vannes, Sedan, Rennes, Bordeaux et donc Auxerre, Costil va connaître son septième club français dans sa carrière et son choix peut être étonnant étant donné qu'il a disputé tous les matchs de l'AJA comme titulaires cette saison mais qu'il sera désormais numéro 2 dans le Nord de la France.