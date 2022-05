L'aventure touche à sa fin pour Burak Yilmaz. Arrivé au LOSC en août 2020, l'international turc arrive en fin de contrat et quittera le club nordiste au terme de l'exercice actuel. Deux ans après avoir débarqué chez les Dogues, l'attaquant de trente-six ans peut s'enorgueillir d'avoir remporté le championnat de France de Ligue 1 la saison dernière, au nez et à la barbe du PSG. Ce vendredi, il a adressé un message d'adieu à son public.



"Demain c'est mon dernier match à Lille. J'ai passé deux super années, avec deux magnifiques trophées. Merci pour tout, je ne vous oublierai jamais." Ainsi s'est exprimé l'homme de trente-six ans dans un message posté sur les réseaux sociaux. Burak Yilmaz disputera donc samedi face à Rennes (21h, 38e journée de Ligue 1) son dernier match avec les champions de France 2020-2021.

Deux trophées avec Lille

Avec le LOSC, le joueur a disputé cinquante-huit matchs de championnat et a inscrit 20 buts en L1. Bien moins à son avantage cette saison, il a peu à peu perdu de son influence en attaque. Outre le titre de champion glané l'an passé, il a également gagné le Trophée des champions.