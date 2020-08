LOSC : Angel Gomes débarque avant d'être prêté !

C'est désormais officiel : Angel Gomes appartient au LOSC. Le club nordiste a confirmé ce dimanche l'arrivée de cet espoir anglais âgé de 19 ans, en provenance de Manchester United. Il a paraphé un contrat jusqu'en 2025 mais portera les couleurs de Boavista (Portugal) pour la saison à venir.

« On est très heureux d’accueillir Angel Gomes qui arrive libre de Manchester United, s'est enthousiasmé Marc Ingla, le CEO du LOSC. Angel représente l’un de plus grands espoirs international à son poste. C’est un joueur très intelligent dans ses prises de décision, technique, agile, mais aussi doté d’un important leadership, lui qui est le capitaine de l’Angleterre U20. Il est encore jeune mais présente un talent et un potentiel immenses. Nous sommes très heureux de l’avoir convaincu de rejoindre le LOSC. »

🔴 Le LOSC officialise aujourd’hui le recrutement d'Angel Gomes (19 ans). L’international U20 anglais évoluera cette saison sous le maillot du Boavista FC (Portugal) où il est prêté pour l’ensemble de la saison 2020-2021.#NewPlayerDetected #MercatoLOSC — LOSC (@losclive) August 9, 2020

Un espoir très prometteur, percutant et technique

Le LOSC est revenu sur le profil de l'international U20 anglais. "Détecté dès l’âge de 6 ans par le centre de formation de Manchester United, ce joueur percutant, rapide et technique y a fait toutes ses classes, comme d’illustres joueurs mancuniens avant lui", explique le club. "Et sa progression fut fulgurante. Considéré comme l’une des plus belles promesses de l’académie des Red Devils, Angel effectue ses premiers pas chez les U18 alors qu’il n’est âgé que de 14 ans. Deux ans plus tard, le 21 mai 2017, le jeune homme n’a que 16 ans lorsqu’il remplace Wayne Rooney face à Crystal Palace, à Old Trafford, devenant au passage le premier joueur né après le passage à l’an 2000 à évoluer en Premier League".

"En accueillant aujourd’hui Angel Gomes, le LOSC s’offre l’un des meilleurs espoirs anglais de sa génération. Le club lillois se réjouit de l’accueillir et de le voir accorder sa confiance à son projet, lui qui poursuivra dans un premier temps son développement du côté de Boavista (D1 portugaise) où il est prêté pour la saison 2020-2021".