L’OM stoppe ses négociations avec Isaac Lihadji

Cette fois, l’Olympique de Marseille a dit stop. En discussions avec son jeune espoir Isaac Lihadji depuis de longues semaines, le club phocéen a décidé de retirer son offre de premier contrat professionnel à l’intéressé, comme l’indique RMC Sport mardi. Le média explique qu’Andoni Zubizarreta a informé le jeune milieu offensif de cette décision en fin de matinée et que l’OM a confirmé cette information sans vouloir ajouter de commentaires. Une source proche de la direction a toutefois expliqué : "Il a été plus simple de signer avec Maxime Lopez ou Boubacar Kamara car ils avaient sans doute plus envie de signer à l’OM, là, ça devenait trop compliqué."

Le clan Lihadji trop gourmand ?

Un accord entre les différentes parties semblait proche fin octobre, avant la Coupe du Monde U17, puis à la fin du mois de novembre, où La Provence. Mais la question de la rémunération a visiblement posé problème. La gourmandise du clan de Lihadji a été évoquée et cette donnée n’a évidemment pas été atténuée par l’intérêt de plusieurs clubs pour le joueur de 17 ans. Lille se serait ainsi positionné en France, alors qu’à l’étranger, ce sont des écuries anglaises ou encore le Borussia Dortmund qui seraient sur le coup.Les négociations s’éternisant, André Villas-Boas s’était exprimé à plusieurs fois à ce sujet, expliquant attendre la signature de l’intéressé pour le faire jouer. Mais cette fois, la situation à visiblement atteint un point de non-retour. « Lassé par les atermoiements du joueur et de son entourage et surtout par la longueur importante de la durée des négociations », comme l’écrit RMC Sport, l’OM a décidé d’envoyer un message fort.