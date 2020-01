Loïs Diony (Saint-Etienne) prêt à rebondir en Belgique ?

Saint-Etienne cherche à dégraisser pendant le mercato hivernal. Un des joueurs invités à partir est Loïs Diony. L'attaquant n'entre pas dans les plans de Claude Puel. Il n'a participé qu'à cinq matchs de Ligue 1 cette saison, pour un seul petit but. Pas vraiment le rendement attendu pour un joueur acheté pour près de 10 millions d'euros à Dijon en 2017. La recrue la plus chère de l'histoire des Verts bénéficie désormais d'un bon de sortie. Une vente est espérée pour un joueur qui avait déjà été prêté à Bristol durant l'hiver 2018. Et une opportunité est peut-être sur le point de se présenter. RMC a annoncé ce samedi qu'Anderlecht aurait entamé des discussions. Le neuvième du championnat belge n'est pas au mieux, notamment offensivement, et souhaite renforcer son attaque. Le joueur qui a été capable de marquer 11 buts durant sa première saison en Ligue 1 est espéré du côté de Bruxelles. Si l'opportunité se concrétise, le joueur de 27 ans aura là l'occasion de se relancer après deux années compliquées dans le Forez. Affaire à suivre.