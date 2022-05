L’offre du Real pour Tchouaméni est connue

Après avoir manqué de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid s’attaque à un autre grand talent du football français. Les Merengue veulent enrôler le Monégasque Aurélien Tchouaméni. Et ils sont déjà passés à l’offensive en ce sens. Selon Sky Sports, une offre de 70M€ a été proposée aux responsables de l’équipe princière.

Tchouaméni veut rejoindre Madrid

La proposition est alléchante, mais elle ne correspond pas encore à ce qu’exige l’ASM pour son joueur. Le prix de départ de l’ex-Bordelais a été fixé à 80M€. Les décideurs merengue doivent donc faire un effort financier supplémentaire pour espérer parvenir à leurs fins. Ils comptent revenir avec une offre améliorée juste après la finale de la C1.

Sur ce dossier, le Real est confronté à la concurrence de son futur adversaire en Ligue des Champions, à savoir Liverpool, ainsi que celle du PSG. Cependant, Florentino Pérez a un avantage dans cette course. Le joueur, lui, veut rallier le Santiago Bernabeu et ce choix constitue sa priorité d’après ce que révèle L’Equipe. La prudence s’impose quand même car c’est aussi ce qu’on disait de Mbappé, avant que ce dernier ne prenne tout le monde à contre-pied et rempile avec Paris.