Llorente lance vraiment le mercato de l'Atlético

Depuis quelques années, Diego Simeone est régulièrement annoncé sur le départ de l'Atlético de Madrid. Arrivé sur le banc de touche du club madrilène en 2011, et forcément courtisé avec insistance depuis, le technicien argentin est pourtant toujours en place, et semble avoir encore les ressources pour continuer l'aventure. Pour preuve, l'ancien milieu de terrain défensif se retrouve au coeur d'un nouveau chapitre à écrire, avec une vraie fin de cycle qui va marquer cet été 2019 chez les Colchoneros. Lucas Hernandez (80 M€ - Bayern Munich) a déjà plié bagage, Antoine Griezmann s'apprête à le suivre (a priori contre 120 M€ - destination encore inconnue), Juanfran, Diego Godin et Filipe Luis arrivent au bout de leur contrat et ne seront pas renouvelés, alors que le prometteur Rodri devrait lui s'engager en faveur du Manchester City de Josep Guardiola, sans perdre de vue que Luciano Vietto s'est engagé en faveur du Sporting Club Portugal contre 7,5 M€, et que Bernard Mensah, en paraphant un bail avec Kayserispor, a lui rapporté 3,6 M€.

Les socios de l'Atlético attendaient donc des recrues, et les premiers renforts arrivent. Si Felipe, le défenseur central brésilien du FC Porto, a été le premier à signer (20 M€), Marcos Llorente lui a emboîté le pas ce jeudi. Le milieu de terrain du Real Madrid quitte le grand rival pour tenter de relancer sa carrière du côté du Wanda Metropolitano moyennant une indemnité de 40 millions d'euros. Voilà donc une première signature de poids chez les Colchoneros, qui en appelle d'autres. Car d'après les informations récoltés par Marca, au moins quatre profils supplémentaires sont considérés tout proches de l'Atlético, c'est-à-dire que les principaux intéressés ont donné leur accord pour une mutation, avec entente contractuelle avérée au préalable.

Renan Lodi, le jeune latéral gauche de Paranaense, est espéré en Espagne dès que possible, car trouver un accord autour de l'indemnité de transfert ne devrait pas représenter un obstacle insurmontable. Tout serait bouclé avec l'Espanyol Barcelone concernant la signature du défenseur central Mario Hermoso, auteur d'un exercice 2018-2019 plein. De son côté, le FC Barcelone ne retiendra pas le latéral droit portugais Nelson Semedo, mais cherchera aussi à le vendre du mieux possible, ce qui pourrait retarder la finalisation des tractations. Reste enfin le cas Joao Felix, sur lequel le Benfica Lisbonne communique ouvertement et a encore répété il y a peu que rien ne saura se concrétiser en-deçà du montant de sa clause libératoire, à savoir 120 M€. Il se pourrait fort que l'officialisation du départ d'Antoine Griezmann dans les jours ou semaines à venir débloque en même temps ce dossier brûlant...

