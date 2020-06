Liverpool : Vers une future charnière Van Dijk-Koulibaly ?

L'idée fait saliver tous les amoureux de Liverpool : imaginer une charnière centrale composée de Virgil van Dijk et Kalidou Koulibaly. Après une semaine inoubliable marquée par un titre de champion d'Angleterre attendu depuis 30 ans, les fans du club de la Mersey ne veulent pas descendre de leur petit nuage. Et cette rumeur va dans ce sens. Plusieurs journaux britanniques, dont le Daily Express, font état d'un rapprochement entre le roc sénégalais et le club britannique.

Le Napoli reste gourmand pour Koulibaly

Le nom de Koulibaly a été lié ces dernières semaines au PSG ou à Manchester City. Le vice-champion d'Afrique se verrait davantage en Premier League. Liverpool a tous les atouts pour le séduire et coiffer le club mancunien., réputée pour sa dureté dans les transferts. Le fantasque président Aurelio de Laurentiis ne souhaiterait pas lâcher son défenseur central à moins de 100 millions d'euros. Un joueur de Liverpool pourrait entrer dans l'opération. Âgé de 29 ans, Koulibaly est sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin 2023. Jürgen Klopp apprécie énormément son gabarit et ses caractéristiques techniques.