Pièce maîtresse de l'attaque de Liverpool Mohamed Salah est depuis plusieurs mois en pleine réflexion sur son avenir. Son contrat avec les Reds jusqu'en juin 2023, l'international égyptien semble cependant désireux de poursuivre l'aventure du côté de la Mersey, même si les discussions butaient jusqu'à présent sur le montant salarial souhaité par l'entourage du joueur. Les choses auraient finalement bougé dans le bon sens.



Et ce pour les deux partis puisque leur espoir commun était de prolonger leur collaboration. D'après The Mirror, Mohamed Salah est désormais "sur le point" d'accepter un nouveau contrat. Et pas n'importe lequel puisque celui-ci le verrait pratiquement terminer sa carrière à Anfield. Aucune information en revanche sur le salaire que pourrait accepter le joueur de vingt-neuf ans.

Trois ans de plus ?

Il y a trois mois encore, Salah avait refusé une offre de 480 000 euros hebdomadaires, lui qui en voulait au départ près de 600 000. L'accord, s'il venait à se confirmer, offrirait un contrat de trois ans supplémentaires à l'attaquant, ainsi qu'une année en option.