L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a réitéré le fait qu’il voulait rester sur les bords de la Mersey. Toutefois, il attend que ses dirigeants du côté d’Anfield lui montrent à quel point ils tiennent à lui en lui proposant un nouveau contrat, avec un salaire revalorisé.

Salah veut doubler son salaire

Alors que les pourparlers pour un nouveau bail se poursuivent, Salah a insisté sur le fait que sa première option était de continuer dans le nord-ouest d’Angleterre. Il a déclaré dans un entretien à GQ: « Je veux rester, mais ce n'est pas quelque chose qui est entre mes mains. Cela dépend d'eux (les dirigeants de le LFC, ndlr). Ils savent ce que je veux. Je ne demande rien de fou ». Le Pharaon touche déjà 235000€ par semaine chez les Merseysiders et il se murmure qu’il voudrait plus que le double pour continuer.



L’ancien romain a enchéri en confiant : « Je suis ici depuis cinq ans maintenant. Je connais très bien le club. J'aime les fans, ils m'aiment. Mais maintenant, c'est entre les mains du conseil d'administration ». Reste maintenant à savoir si le board des Reds va céder à ses caprices ou si, et comme l’a suggéré l’ancien joueur du club Steve McManaman, ils l’inviteront à aller voir ailleurs. Wait and see…