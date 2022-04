S'il reste encore le temps de voir venir, Liverpool aimerait bien valider la prolongation de contrat qu'il a soigneusement déposé sur le bureau de Mohamed Salah. Alors que son attaquant égyptien sera libre au mois de juin 2023, le club de la Mersey souhaite le conserver et fait des pieds et des mains pour parvenir à ses fins. De son côté, Salah préfère officiellement ne pas se laisser perturber par ces considérations contractuelles.



C'est ce qu'il a laissé entendre au micro de Sky Sports. Dans un entretien accordé au média anglais, il a tenu à rappeler les échéances primordiales des Reds, bien plus importantes selon lui que sa seule situation personnelle. "Je ne peux pas me permettre d'être égoïste. En ce moment, on est en plein dans une période capitale pour l'équipe, donc je ne peux que parler de ce qui concerne l'équipe et de ce qui est important pour elle. "

Situation délicate

Malgré tout, Mohamed Salah a accepté d'en dire un tout petit peu plus sur l'avancée des négociations. "Je pourrais vous répondre 'oui' ou 'non'. J'ai déjà parlé de ce que je veux, mais en réalité je ne peux pas vous parler de cela en détails parce que c'est une situation très délicate. Je pourrais faire les gros titres en parlant de mon contrat, mais l'équipe doit gagner et c'est l'important."



L'international de vingt-neuf ans reste donc focalisé sur les échéances sportives de Liverpool et c'est tant mieux pour son équipe, qui s'apprête à rencontrer Manchester City dimanche (17h30) dans un match au sommet de la Premier League.