Il aura fallu du temps et des mois de discussion pour que Liverpool et Mohamed Salah tombent d'accord. A un an de la fin de son contrat, l’Égyptien a finalement été prolongé jusqu'à l'été 2025, avec à la clef le plus gros salaire de l'histoire du club de la Mersey. Longtemps, les Reds ont hésité à offrir à Salah ce qu'il demandait. Mais après avoir laissé filer Sadio Mané au Bayern Munich, ils ne pouvaient se permettre de voir leur attaquant partir, même l'an prochain. L'affaire n'est cependant pas passée loin de capoter et un club est passé tout près d'un bon coup.



Cette occasion manquée est rapportée par The Sun. Le tabloïd anglais dévoile l'existence de discussions entre Chelsea et les représentants de Mo' Salah. À la recherche d'un premier transfert de choix pour signer son arrivée en tant que propriétaire du club, Todd Boehly espérait faire revenir l’Égyptien du côté de Stamford Bridge, six ans après son départ (définitif, après avoir été prêté) vers l'AS Rome. Selon le média, Salah aurait même prévenu Liverpool qu'il comptait retourner à Chelsea.

Au départ, Liverpool n'était pas contre

Dans un premier temps, Liverpool n'était pas opposé à un départ, raconte The Sun qui indique que le prix de 70 millions d'euros a même été évoqué. Mais c'est donc le départ de Sadio Mané qui a changé la donne. Dès lors, Liverpool est revenu sur sa stratégie et a accepté d'offrir à Mohamed Salah le salaire qu'il demandait.