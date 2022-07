Liverpool prolonge Joe Gomez

On le disait partant ces derniers mois, la faute à un temps de jeu réduit. Il n’en est rien. Joe Gomez a prolongé avec Liverpool jusqu’au 30 juin 2027, soit trois ans de plus que le la date de fin du contrat précédent. Le défenseur central de 25 ans, natif de Londres, est arrivé du côté de la Mersey en 2015 en provenance de Charlton où il avait achevé sa formation. La saison dernière, il n’avait joué que 21 matches, toutes compétitions confondues.



Joe Gomez n’a jamais semblé se remettre totalement d’une blessure à une rotule qui l’avait éloigné des terrains plus de 7 mois entre novembre 2020 et juin 2021. Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, compte en tous les cas sur lui et dispose de quatre défenseurs centraux de qualité avec en plus Virgil van Dijk, Ibrahima Konate et Joël Matip.