Liverpool : Naples a refusé l'offre des Reds pour Koulibaly

Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, avait prévenu ; il n’était pas question de céder son excellent défenseur Kalidou Koulibaly pour une somme inférieure à 100 M€. Liverpool vient de le constater en voyant une offre de 65 M€ pour l’international sénégalais repoussée par le club italien. C’est ce que révèle le quotidien le Corriere dello Sport dans son édition de lundi. Les Reds sont les premiers à se manifester concrètement pour obtenir la signature du vice-champion d’Afrique. Ce dernier est espéré à Anfield afin de constituer une charnière en béton avec l’arrière néerlandais Virigil Van Dijk.

Vers une lutte Manchester United - Liverpool ?

Les Mereysiders devraient très vite revenir à la charge pour Koulibaly. Le mercato estival ne faisant que commencer, ils ont encore du temps devant eux pour tenter de boucler ce dossier. Le leader de la Premier League gagnerait cela dit à ne pas trop traîner non plus,La dernière fois que les deux rivaux du Nord-Ouest d’Angleterre avaient visé le même défenseur, c’était en 2004 avec l'Argentin Gabriel Heinze et cela avait donné lieu à un sacré bras de fer et un feuilleton qui s’est étiré sur plusieurs mois. Bis repetita cette année ?