Sadio Mané a-t-il disputé samedi au Stade de France son dernier match sous les couleurs de Liverpool ? Si le contrat du Sénégalais avec les Reds court jusqu'au 30 juin 2023, la non-prolongation dudit bail (sans parler de l'arrivée de Luis Diaz en janvier dernier) rend probable un départ cet été. Et ce n'est pas la petite phrase lâchée après sa deuxième défaite contre le Real Madrid (0-1) en finale d'une Ligue des Champions qui va laisser penser le contraire. « Je pense que c'était un match délicat ce soir, nous sommes déçus, les fans ont été incroyables. Je tiens à remercier les fans pour tout et le coach aussi. Je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde », a déclaré Sadio Mané dans des propos repris par divers médias britanniques.

Gnabry out, Mané in ?

Voilà qui ressemble à s'y méprendre à un « au revoir » pour l'ancien de Génération Foot, annoncé avec une insistance croissante du côté du Bayern Munich, susceptible de vendre dans le même temps Serge Gnabry. Auteur de 23 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Sadio Mané (30 ans) est représenté depuis de longues années par Björn Bezemer, de l'agence ROOF (pour Representatives Of Outstanding Footballers), dont le « portefeuille joueurs » comprend aussi un certain Serge Gnabry.