Liverpool : Le successeur de Wijnaldum trouvé ?

Jürgen Klopp et la direction de Liverpool ont fini par se faire une raison, Georginio Wijnaldum ne prolongera pas avec le club de la Mersey. Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'international néerlandais est bien décidé à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, notamment du côté du Camp Nou. En attendant, les recruteurs des Reds se sont déjà mis en quête d'un successeur et auraient déjà trouvé leur cible idéale.



D'après le Mundo Deportivo, Liverpool ne serait pas allé bien loin dans l’innovation puisque c'est un autre Néerlandais qui serait souhaité, en la personne de Teun Koopmeiners. L'actuel capitaine de l'AZ Alkmaar en est déjà à dix-sept buts et sept passes décisives cette saison avec son club, et semble correspondre au profil recherché par Jürgen Klopp.

Joueur polyvalent

Ayant des qualités plus défensives que Wijnaldum, Teun Koopmeiners peut également dépanner en défense, mais peut aussi jouer plus avant. Des qualités qui pourraient donc pousser Liverpool à rapidement faire une première offre, pour un joueur dont la valeur est actuellement estimée à 17.5 M€.