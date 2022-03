L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, fait pression auprès de sa direction pour faire signer Ousmane Dembélé lors du prochain mercato. Selon le quotidien El Mundo Deportivo, le technicien allemand est un grand admirateur de l’international tricolore et il aimerait bien pouvoir l’attirer sur les bords de la Mersey. Il voit en lui comme un bon renfort pour son secteur offensif, surtout en cas de départ Mohamed Salah. Sa créativité et son aisance balle au pied auront "de quoi illuminer Anfield."

Dembélé ne manque pas de courtisans

Dembélé sera en fin de contrat au FC Barcelone à la fin de la saison en cours et serait donc disponible pour un transfert gratuit. Le club catalan n’a pas encore abandonné l’idée de le recruter et il y a aussi Manchester United, qui est intéressé par le champion du monde tricolore. Chelsea était également dans le coup pour l’ancien rennais, mais avec les problèmes qu’il traverse en ce moment on voit mal le club londonien passer à l’offensive l’été prochain.