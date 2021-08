L’aventure de Fabinho à Liverpool devrait encore durer un bon moment. Ce mardi, l’ancien monégasque a paraphé un nouveau deal de cinq ans avec la prestigieuse formation anglaise.



Au club depuis 2018, le Brésilien s’est imposé comme l’un des joueurs clés de LFC. Il compte déjà 122 apparitions avec cette équipe, et sa contribution a été importante aux sacres acquis en Ligue des Champions (2019) et en Premier League (2020). Il a pleinement justifié les 45M€ de son indemnité de transfert.

𝗙𝗔𝗕 news... 😁@_fabinhotavares has signed a new long-term contract with the Reds 🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 3, 2021

Fabinho vise d’autres conquêtes avec les Reds



Après avoir signé son nouveau contrat, Fabinho a fait part de son bonheur et du désir qu'il a de vivre d’autres grands moments à Anfield. « Je suis ravi d'avoir signé un nouveau contrat avec le club, a-t-il confié au site web du club. Depuis le début des discussions, j'étais vraiment positif à ce sujet parce que c'est ce que je voulais – rester dans ce club, continuer à jouer pour Liverpool. Maintenant, c'est officiel et je suis vraiment heureux. Ces trois dernières saisons, j'ai été très heureux ici. J'ai beaucoup appris avec le manager, avec tout le staff et mes coéquipiers. Nous avons réalisé des choses ensemble et pour moi, je pense que c'est le meilleur endroit où être, le meilleur endroit pour continuer à grandir, continuer à apprendre. J'espère que nous continuerons à réaliser de bonnes choses. »



Fabinho est le second cadre des Reds à rempiler en l’espace d'une semaine après Trent Alexander-Arnold. Les responsables des Merseysiders envisagent aussi de cadenasser Roberto Firmino et Sadio Mané. S’ils parviennent à leurs fins, Jurgen Klopp sera assurément un coach comblé.