En fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin prochain, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé. Les discussions entre le joueur tricolore et son club traînent en longueur et la possibilité de le voir quitter le Camp Nou n'est pas à écarter. L'état des finances du Barça est forcément en cause, et les candidats à la signature du champion du monde français s'organisent en conséquence. Liverpool est à l'affut.



C'est notamment l'entraîneur des Reds qui est aux aguets. Comme l'indique RMC, Jürgen Klopp serait plus que preneur d'un Ousmane Dembélé dont le profil lui plait particulièrement. Outre cet aspect, le fait que l'attaquant soit libre de signer où bon lui semble dès le 1er janvier prochain représente un avantage de poids. Klopp ferait ainsi le forcing auprès de sa direction pour activer les choses.

Le Barça garde la main

La balle reste toutefois dans le camp du FC Barcelone qui hésite pour l'heure à conserver un joueur qu'il apprécie mais qui est régulièrement sujet à de sérieuses blessures. Dembélé n'a ainsi pas joué la moindre minute cette saison avec son club, lui qui s'était blessé avec les Bleus durant l'Euro.