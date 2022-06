C'était attendu et c'est donc officiel. Ce mardi soir, Liverpool a officialisé le transfert de Darwin Nunez en provenance du Benfica. Ainsi, l'attaquant s'est engagé dans le cadre d'une opération record de 100 millions d’euros, dont 20 millions de bonus liés à la réalisation de certains objectifs sportifs. La durée exacte du contrat n'a pas été précisée mais le bail est de "longue durée". Auteur de 48 buts en 85 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du club portugais, Nunez est appelé à être le successeur de Sadio Mané chez les Reds, alors que Mané est annoncé sur le départ en direction du Bayern Munich.

Une union approuvée par Klopp



"Je suis vraiment heureux et ravi d'être ici à Liverpool. C'est un club géant. J'ai joué contre Liverpool et je les ai vus dans beaucoup de matchs en Ligue des Champions, et c'est mon style de jeu. Comme je l'ai dit, c'est un très grand club et j'espère pouvoir donner tout ce que j'ai pour aider l'équipe", a commenté la nouvelle recrue des vice-champions d’Europe. Performant sur la scène européenne, Nunez a inscrit 6 buts en Ligue des Champions dans cet exercice 2021-2022, dont 2 contre les Reds en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs (3-3 ; 1-3). Cela a visiblement été suffisant afin de convaincre Jürgen Klopp.

Convaincu qu'il s'agit de "la bonne personne" pour Liverpool, l'entraîneur allemand n'a pas masqué sa joie sur le site officiel du club. "Darwin est un joueur merveilleux ; déjà vraiment bon mais a tellement de potentiel pour devenir encore meilleur. C'est pourquoi c'est si excitant, pour être honnête. Son âge, son désir, sa soif d'être encore meilleur qu'il ne l'est actuellement", a valorisé Klopp. Puis de continuer son éloge, très appuyé : "Il peut donner un tempo, il apporte de l'énergie, il peut attaquer l'espace depuis des zones centrales et étendues. Il est agressif et dynamique avec son mouvement", a jugé de lui Klopp, sûr que Nunez parviendra à exciter les fans d'Anfield.