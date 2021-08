He’s a ‘keeper… 🤩@Alissonbecker has signed a new long-term contract with the Reds 😁🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2021

Alisson heureux de poursuivre avec les Reds

Au lendemain de la prolongation de contrat de Fabinho,. Le dernier rempart brésilien s’est engagé jusqu’en 2027 avec les Reds.Alisson (28 ans) évolue avec LFC depuis 2018. Avec son arrivée, les problèmes au poste de gardien dont pâtissait cette équipe ont totalement disparu. L’ancien portier de la Roma a apporté beaucoup de solidité.En 2020/2021, il fut moins efficient, mais il a réussi à s’illustrer dans l’autre surface. Son but à la dernière minute du match contre West Bromwich Albion en mai dernier a été crucial dans la qualification acquise pour la C1.« Pour moi professionnellement, c'est la meilleure décision, a-t-il déclaré sur le site du club. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai commencé à gagner des trophées avec cette équipe incroyable, avec ce groupe incroyable. J'ai commencé progresser dans de nombreux aspects du football et aussi dans ma vie. »Liverpool va maintenant se consacrer à d’autres dossiers. Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Andy Robertson et Sadio Mané sont également susceptibles de rempiler bientôt. En revanche, les discussions préliminaires avec le capitaine Jordan Henderson dans cette optique se révèlent être compliquées.