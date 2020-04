« L’Inter va tenter d’enrôler Lionel Messi »

Lionel Messi est un joueur du FC Barcelone, et il l’a toujours été. Mais finira-t-il son parcours professionnel au sein de l’équipe blaugrana ? Ce qui semblait être une évidence il y a encore quelques mois, ne l’est absolument plus désormais. L’attaquant argentin tarde à prolonger un contrat qui expire à l’été 2021. Sa relation avec ses dirigeants n'est pas au beau fixe. Et, quelques ténors continentaux commencent à lui roder autour avec l’ambition de le faire signer. C’est le cas de l’Inter de Milan.

« Messi n’est pas un rêve interdit »

C’est Massimo Moratti, l’ancien président emblématique des Nerazzurri, qui a fait part de cette nouvelle. Par le passé, lors du mandat de Joan Laporta au Nou Camp, l’Inter avait déjà essayé d’attirer la Pulga dans ses rangs. Aujourd’hui ses responsables jugent que le contexte est propice à une nouvelle tentative. « Je pense que Messi est un rêve pas du tout interdit pour l'Inter en ce moment. Et ça ne l’était pas avant même le coronavirus, a-t-il déclaré à Radio 1. Il arrive en fin de contrat bientôt et je pense qu'il y aura certainement un effort qui sera fait de la part du club pour essayer de le faire venir à Milan. Avec ce qui se passe actuellement, les cartes ont été rebattues, et je ne sais pas si elles sont positives ou négatives ». En attendant d’être complètement fixés, les tifosi intéristes peuvent rêver.