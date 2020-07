Jackson Muleka a la cote dans le nord de la France. Après avoir été approché par Lens, l'attaquant international congolais suscite aujourd'hui l'intérêt prononcé de Lille. Selon France Football, des pourparlers ont commencé entre l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine (7 buts dont 3 doublés en 10 matchs cette saison) et la formation coachée par Christophe Galtier. Si un accord était trouvé entre les différentes parties, le joueur de 20 ans s'engagerait en faveur du LOSC, qui le prêterait dans la foulée à Boavista ou à Mouscron, clubs partenaires des 4emes du dernier championnat de France.

Muleka : « L’objectif, c’est d’aller en Europe »

Le mois dernier, le nom de Jackson Muleka avait déjà circulé en Ligue 1, du côté du RC Lens. Mais la proposition des Sang et Or, qui retrouvent l'élite cette saison, aurait été loin de convaincre le joueur et son entourage. Egalement dans le viseur des géants égyptiens d'Al-Ahly, le meilleur buteur du championnat de RDC 2018-2019 (24 réalisations) privilégie un départ pour le Vieux Continent. « L’objectif, c’est d’aller en Europe », confiait récemment le natif de Lubumbashi dans un entretien accordé à Léopard Leader Foot. A condition de formuler une offre digne du joueur, les Dogues peuvent y croire dans ce dossier.