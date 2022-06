L'arrivée de Luis Campos au poste de "conseiller football" est en train de donner un accent lusitanien au Paris Saint-Germain. Du moins si toutes les premières pistes de recrutement sur lesquelles travaille le Portugais aboutissent. Si la piste menant au milieu du FC Porto, Vitinha, est annoncée en très bonne voie avec un transfert probable estimé à 40 millions d'euros, une autre existe et implique cette fois Renato Sanches.



Et le milieu de terrain du LOSC est un homme bien connu de Luis Campos puisque ce dernier avait été à l'origine de sa venue en terre nordiste à l'été 2019. Champion de France l'an passé avec Lille, Renato Sanches aspire désormais à découvrir un nouveau club et le Paris Saint-Germain parait tout disposé à lui ouvrir ses portes, selon le 10 Sport. Le média confirme que des négociations ont déjà débuté entre les deux parties.

40 millions d'euros



Paris n'est pas seul sur le coup puisque l'AC Milan est également intéressé. Quant à Lille, son besoin de liquidité devrait le pousser à se séparer d'un joueur à qui il reste un an de contrat. Âgé de24 ans, Renato Sanches possède une clause de départ fixée à 40 millions d'euros. Une somme que le Paris Saint-Germain pourrait être tenté de négocier à la baisse.