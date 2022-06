Lille - Gourvennec : "Une page se tourne"

Ce jeudi, Lille et Jocelyn Gourvennec ont convenu d’une séparation à l’amiable. Arrivé l'été dernier afin de succéder à Christophe Galtier pour diriger l'effectif du LOSC, le technicien a posté un message sur son compte Instagram. Sans aucun sentiment de regret apparent, le natif de Brest a remercié l'ensemble du club. "Une page se tourne. Je tenais à remercier mon staff, l'ensemble des salariés du LOSC, sportifs et administratifs, ainsi que tous les joueurs", a-t-il d'abord commencé.

Des moments "si historiques" pour le LOSC

Puis de poursuivre son propos : "Un groupe engagé et soudé avec qui nous avons vécu ces moments si historiques pour le LOSC ! Le Trophée des champions (succès face au PSG, 1-0) et ce magnifique parcours en Champions League (arrêté en huitièmes de finale face à Chelsea) ! Mes remerciements s'adressent également à tous les supporters qui m'ont soutenu tout au long de la saison", a-t-il assuré. Arrivé à Lille entouré d'une véritable défiance, Gourvennec a sans doute payé la fin de saison de son équipe, notamment.



Lors des 10 derniers matchs de Ligue 1, le LOSC n'a obtenu que 3 victoires (face à Nantes, Strasbourg et Nice). L'ancien technicien de l'En Avant Guingamp devrait être remplacé par le Portugais Paulo Fonseca, selon L'Equipe et divers médias. L’ex entraîneur de l’AS Roma ou du Chakhtior Donetsk pourrait signer un contrat de deux ans en faveur de Lille.