Il n’y a pas de fumée sans feu. Comme annoncé il y a quelques jours, l’avenir de Christophe Galtier semble se dessiner du côté de l’Italie. L’homme qui est en passe de guider Lille vers le titre de champion de France serait bien placé pour prendre en main la formation de Naples.

Ce lundi, le quotidien transalpin Il Mattino assure même que tout est prêt pour que le technicien français prenne la succession de Gennaro Gattuso à la tête des Partenopei. Ce dernier n’aurait plus les faveurs d’Aurelio De Laurentiis, le président du club, et pourrait rebondir de son côté à la Fiorentina.



Galtier est le favori pour débarquer à San Paolo, tandis que le nom de Simone Inzaghi (Lazio) a aussi été évoqué par la presse transalpine. Dans le sud de l’Italie, et s’il venait à s’engager, « Gallette » bénéficierait d’un salaire de 2.5M€. C’est plus ce qu’il touche à Lille (2.1M€), mais ce n’est pas autant que ce qui lui propose l’OGC Nice (4M€). A noter que le brillant entraineur est aussi désiré par l’OL pour prendre la suite de Rudi Garcia.