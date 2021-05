Sven Botman ne se laisse pas enchanter par les sirènes de Liverpool. Courtisé par les Reds, le défenseur néerlandais du LOSC préfère se concentrer exclusivement sur la fin de saison des Dogues comme il l'a confié à The Athletic. "C'est un bon compliment quand vous entendez que ces clubs sont intéressés", a déclaré Botman concernant l'approche des Reds.

Botman veut vivre l'instant présent



"Je mentirai si je disais que ça ne m'intéresse pas - c'est la première fois que de si grands clubs sont liés à moi - mais c'était tôt car en janvier je n'étais à Lille que pendant une demi-saison. C'était agréable à entendre mais j'étais concentré sur Lille et je le suis toujours. A l'issue de la saison, je vais profiter des vacances et voir ce qui se passe ensuite. Pour être honnête, la Premier League est l’un des championnats qui me font rêver. Et c'est aussi le cas la Serie A, la Liga, la Bundesliga. La Premier League est quelque chose de spécial. C’est le football que j’aime vraiment et qui me correspond. Le style de jeu, l’émotion; j’aime vraiment voir les fans avec de telles émotions dans les tribunes. C'est une belle compétition que j'aime vraiment regarder et que je l'ai suivie pendant toute ma vie", a asséné le défenseur. Voilà qui est clair.