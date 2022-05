Un an après son titre de champion de France, Lille est rentré dans le rang. Incapable de confirmer son excellente saison précédente, l'équipe entraînée par Jocelyn Gourvennec occupe pour l'heure la dixième place du classement de Ligue 1. A une journée de la fin du championnat, le club nordiste sait qu'il ne participera à aucune coupe d'Europe la saison prochaine. Un constat qui pourrait entraîner quelques départs au sein de l'effectif. Mais un élément n'est pas certain de partir.



D'après les informations de L’Équipe, c'est ni plus ni moins que Jonathan David que les Dogues pourraient réussir à conserver. Pourtant, l'intérêt de quelques cadors européens pour l'attaquant canadien n'est un secret pour personne. Le richissime Newcastle s'était déjà placé sur les rangs. En Premier League, Arsenal était également venu aux renseignements tandis que du côté de la Bundesliga, c'est le Borussia Dortmund qui envisageait de l'attirer.

Une valeur de 50 M€

Auteur de quinze réalisations en trente-sept matchs de Ligue 1, sans oublier ses trois buts en Ligue des champions cette saison, Jonathan David est sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2025. Sa valeur actuelle est estimée à environ 50 millions d'euros. Lille semble néanmoins enclin à le conserver. À moins bien sûr que les enchères s'envolent.