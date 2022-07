Lille : Celik s'engage en faveur de l'AS Rome

Çelik veut s'imposer avec l'AS Rome de Mourinho



Champion de France avec Lille en 2021, Zeki Çelik tourne une page. 4 ans après son arrivée en France en provenance d'Istanbulspor,. Dans un message posté sur son compte Twitter, il a officialisé son adieu au LOSC. "Chaque jour qui passait, j'ai eu le plaisir de connaître ce club, cette ville, cette culture; et ma conviction de soulever le trophée du championnat dans l'une des ligues les plus précieuses au monde est devenue de plus en forte. Aujourd'hui, après quatre saisons, je vous dis fièrement au revoir", a-t-il notamment écrit.Son départ avait été anticipé par le club nordiste, avec la signature du latéral droit algérien Akim Zedadka, pour un contrat de 5 ans, le 30 juin dernier. Zedadka est arrivé libre en provenance de Clermont. En Serie A, Çelik découvrira le troisième championnat de sa carrière et a déjà affirmé de grandes ambitions., a expliqué le nouveau numéro 19 des Giallorossi.Tiago Pinto, le directeur sportif du club italien, a valorisé la "conviction" de l'international turc (32 sélections) dans son choix. "De plus, malgré son jeune âge,, a-t-il salué à propos du futur élément dirigé par José Mourinho.