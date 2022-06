Lille : Botman proche de rejoindre Newcastle

L'heure du départ est proche pour Sven Botman. Courtisé par l'AC Milan, le défenseur de Lille (sous contrat jusqu'en 2025 avec le LOSC) devrait s'engager en faveur de Newcastle annonce ce vendredi soir L'Equipe. 11ème du dernier exercice de Premier League, le club propriété du fonds souverain saoudien est revenu à la charge car il avait déjà formulé une offre de 50 millions d'euros lors du mercato hivernal. Au sein de la formation nordiste, la conclusion de cette opération ne semble plus faire de doutes : "On n'est plus très loin", a ainsi confié un élément du LOSC auprès de L'Equipe. Le montant de l'opération devrait être de l'ordre de 40 millions d'euros.

La troisième plus grosse vente de l'histoire de Lille

Gianluca Di Marzio a annoncé que le joueur âgé de 22 ans a été convaincu par le projet et que le contrat, dans le meilleur des cas, devrait être finalisé dès ce vendredi soir. Formé à l'Ajax et arrivé à Lille en 2020, Botman a su se mettre en valeur sur le plan individuel, étant un élément important du LOSC champion de France lors de la saison sous la direction de Christophe Galtier. L'exercice 2021-2022 s'est révélé être plus compliqué pour le grand gaucher en raisons de deux blessures musculaires importantes (à l'aine puis à la cuisse). La seconde était survenue en deuxième période du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea (1-2), le 16 mars dernier.



La vente de Botman sera la troisième la plus importante de l'histoire de Lille, derrière celles de Nicolas Pépé à Arsenal (80 millions d'euros) et Victor Osimhen à Naples (75 millions) mais devant celle d'Eden Hazard à Chelsea (35 millions) ou encore celle de Rafael Leao à l'AC Milan (29,5 millions).