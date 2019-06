Actuellement avec la sélection de la Côte d’Ivoire, le Lillois Nicolas Pépé s’apprête à disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations (CAN), avec un premier test lundi face à l'Afrique du Sud (16h30). En parallèle, la sensation du dernier exercice de Ligue 1 (22 buts et 11 passes décisives) anime la rubrique mercato. Selon L’Equipe, l’attaquant de 24 ans se retrouverait au centre d’un duel entre l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid.

Premiers à dégainer avec une offre avoisinant les 60 millions d’euros, repoussée par les dirigeants nordistes, les Nerazzurri, qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions grâce à leur 4e place en Serie A, auraient rapidement contre-attaqué avec, cette fois-ci, une proposition significativement revue à la hausse, à hauteur de 90 millions d’euros (bonus compris). Et pour cause, les Lombards ne seraient pas les seuls sur le coup puisque l’Atlético Madrid serait, lui aussi, entré dans la danse.

Sur le point de perdre Antoine Griezmann et bien placés pour récupérer la nouvelle pépite du football portugais Joao Félix, les Colchoneros auraient fait de l’ancien Angevin la priorité de leur mercato estival. Ainsi, les Madrilènes auraient formulé une offre aux Dogues équivalente à celle des Interistes. Toute cette agitation pourrait de surcroît pousser d’autres cadors européens à passer à l’action, à l’instar de Liverpool ou du Bayern Munich. En attendant, les enchères continuent de grimper.



L'Oeil de Luis : "Pépé a mis le feu cette saison"