Ligue 2 : Jirès Kembo Ekoko mis à l’essai par Sochaux

Un duel face à son « petit frère adoptif » dans quelques jours ?



🆕👀 Jirès Kembo Ekoko à l'essai au FCSM !

🦁 L’attaquant formé au @staderennais, âgé de 32 ans, est libre de tout contrat et passera une semaine avec l'effectif professionnel. #Mercato ⤵️https://t.co/o5yIW7djJV

— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) July 23, 2020

« Grand frère adoptif » du champion du monde français Kylian Mbappé, Jirès Kembo Ekoko pourrait faire son retour en France. Libre de tout contrat depuis son départ du club turc de Bursaspor en juillet 2019, l'attaquant formé au Stade Rennais semble être déterminé à relancer sa carrière. Sochaux a, en effet, annoncé, ce jeudi, que Kembo Ekoko va réaliser une semaine d'essai à l'entraînement avec l'effectif. Âgé de 32 ans, le natif de Kinshasa n’a plus joué depuis le 26 août 2018 et une rencontre de championnat turc face à Konyaspor, en raison de problèmes de genou.« L’effectif professionnel sochalien va accueillir pour une semaine Jirès Kembo Ekoko à l’entraînement à partir de ce jeudi. L’attaquant formé au Stade Rennais pourrait participer aux deux prochains matchs de préparation du FCSM », a indiqué le club doubiste, dans un communiqué. Si l’essai est concluant, Jirès Kembo Ekoko pourrait donc prendre part aux deux prochaines rencontres amicales du club, face au Sporting Club de Lyon, ce vendredi, et contre l'ASM Belfort, mardi prochain. Le joueur pourrait même avoir la chance d’affronter son « petit frère adoptif » Kylian Mbappé, d'ici quelques jours, lors du déplacement de Sochaux au Parc des Princes, dans le cadre d'un match de préparation entre le PSG et l’équipe de Ligue 2.