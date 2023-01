Ligue 1 : Oussama Targhalline va quitter l'OM et rejoindre la Ligue 2

L'Olympique de Marseille n'est pas un club connu pour faire jouer ses jeunes joueurs. Preuve en est, un nouveau milieu de terrain de 20 ans va quitter le club et s'engager au Havre selon les informations de RMC Sport. En effet, le Marocain Oussama Targhalline, prêté en début de saison au club turc d'Alanyaspor, devrait finalement retourner à l'OM afin de quitter la cité phocéenne et s'engager au Havre dans la foulée.

Ses débuts au club turc avaient été très encourageants. Il avait d'ailleurs délivré une passe décisive en début de saison, avant de finalement ne plus apparaître dans le groupe du club neuvième du championnat de Turquie. Il n'avait participé qu'à deux rencontres sous les couleurs de l'OM et avait été plutôt bon lors de la préparation.

Finalement, c'est donc Le Havre qui devrait en récolter les fruits. Celui qui était arrivé depuis l'Académie Mohamed II lorsque Nasser Larguet était au club intéressait Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre. Voici ce qu'il a déclaré au micro de RMC : "C’est un bon joueur. Est-ce qu’il va aller au Havre ? C’est une bonne question. On fait une super première partie de saison. Mais on est trop limités à des postes et s'il y a un blessé, on n’est pas bon". S'il n'a pas officialisé la chose, il a tout de même montré un intérêt pour le joueur et indiqué qu'il fallait absolument recruter pour la deuxième partie de saison.