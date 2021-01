Ligue 1 - Nice : Qui pour prendre la suite d'Ursea sur le banc ?

A Nice, rien ne va décidément plus. Pourtant, le club azuréen a bien déjà tenté un changement d'entraîneur. En effet, le 4 décembre dernier, alors que l'OGCN occupait la onzième place du classement du championnat de France de Ligue 1, Patrick Vieira avait été remercié, pour être ensuite remplacé par l'un de ses adjoints, à savoir le Roumain Adrian Ursea. Depuis, ce dernier a dirigé les Aiglons à neuf reprises, toutes compétitions confondues, et son bilan n'est pas plus fameux que son prédécesseur. En effet, sur ses neuf dernières rencontres, Nice a gagné une seule petite fois, pour également trois matchs nuls mais également et surtout cinq défaites. De plus, le club a reculé au classement et occupe même désormais la quatorzième position de celui-ci.

Un retour de Favre ?

Au moment où sa direction lui a assuré de sa totale confiance, Adrian Ursea semblait alors être bien parti pour tenir les rênes de l'équipe première au moins jusqu'à la fin de cette saison en cours. Désormais, les choses paraissent donc avoir évolué. La situation du technicien roumain semble être susceptible de changer et ce même dès cette saison. A la mois de ce mois de décembre, un nom circulait déjà et il ne s'agit d'ailleurs pas d'un inconnu, du côté de la Côte d'Azur. En effet, Lucien Favre, actuellement sans club depuis son licenciement du Borussia Dortmund le 13 décembre dernier, est annoncé, avec insistance, sur le banc d'une formation qu'il a déjà entraînée de 2016 à 2018. A cette époque, son nom était alors évoqué pour l'été prochain.

Fournier évasif sur la question

Avec les résultats plus que compliqués de Nice actuellement, il n'est pas dit qu'un changement de coach n'intervienne pas avant. Toujours fin décembre, Julien Fournier, directeur du football de l'OGCN, s'était alors montré bien évasif, à propos d'un éventuel retour de Favre, dans une interview accordée au quotidien sportif français L'Equipe : « Je ne vais ni répondre oui, ni répondre non. Mais n'y voyez aucun message caché. Je ne donnerai aucun nom. » En cas de retour de Lucien Favre, Adrian Ursea pourrait donc, selon toute logique, retrouver une place de numéro deux dans le staff. En attendant, c'est une deuxième victoire qu'il faut aller chercher, ce samedi (17h00), sur la pelouse de Lens, pour le compte de la 21eme journée de Ligue 1.