Ligue 1 : Montpellier intéressé par Luca Zidane ? Nicollin dément

Alors que son prêt au Racing Santander (2eme division espagnole) va arriver à son terme, Luca Zidane arrive aussi à la fin de son contrat au Real Madrid. Libre, le gardien de 22 ans chercherait un challenge intéressant afin de poursuivre sa carrière. Et selon les informations de Marca, Montpellier aurait contacté l’agent du champion d'Europe avec l'équipe de France U17 en 2015, pour discuter d’une éventuelle arrivée en Ligue 1 la saison prochaine.

Laurent Nicollin dément la rumeur

Contacté par Midi Libre, le président montpelliérain, Laurent Nicollin, a démenti la rumeur. « Non, c’est l’agent qui nous a sondés, pas forcément l’inverse. C’est un très bon gardien, avec beaucoup de potentiel, mais dans ce profil-là, on a déjà Dimitry Bertaud. Nous, ce qu’on cherche, c’est un numéro 1 » a avoué le président du MHSC au quotidien régional. Alors que la Real Sociedad et Montpellier ne sont pas parvenus à trouver un accord pour le transfert définitif de Geronimo Rulli dans l'Hérault, le dernier 8eme de Ligue 1 se cherche donc un nouveau numéro 1 au poste de gardien pour la saison prochaine. Et une chose est sûre, ce numéro 1 ne sera pas Luca Zidane.