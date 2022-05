Ligue 1 : Les dates des deux prochains mercatos dévoilées

May 4, 2022 17:00 Ce mercredi, la LFP a annoncé les dates des deux prochains mercatos (d'été et d'hiver) pour la saison 2022-2023 en Ligue 1 et Ligue 2. Une nouveauté a été introduite en ce qui concerne les horaires.