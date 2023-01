Ligue 1 : Jean-Michel Aulas revient sur la rumeur d’un départ de Romain Faivre à Lorient

Décidément, Jean-Michel Aulas est particulièrement actif sur Twitter ce jeudi 26 janvier. Quelques heures après avoir démenti les rumeurs d’un départ de Rayan Cherki vers le PSG, le président de l’OL s’est attaqué à la rumeur Romain Faivre. Avec en ligne de mire son ennemi du jour : le journal l’Équipe. “Pourquoi n'écoutez-vous pas le club avec lequel Romain est sous contrat : l’OL ! Tant que Lorient n’aura pas accepté les conditions fixées par l’OL, Romain n’ira pas à Lorient. C’est simple et cela ne sert pas les intérêts de Romain de raconter des fadaises“ lance l’homme âgé de 73 ans.

Un peu plus tôt dans la journée, le journal l’Équipe annonçait un probable accord entre les deux clubs. Courtisé par les Merlus, l’ancien joueur de Brest souhaiterait se relancer lors de ce mercato hivernal. Il ne sera pas retenu par Lyon et Laurent Blanc qui ne compte plus sur le joueur. Avec également les négociations autour d’un départ de Malo Gusto, le mercato lyonnais semble plus actif du côté des départs que des arrivées.