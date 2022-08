Si Issa Kaboré est devenu cette semaine la dixième recrue estivale de l'Olympique de Marseille, le club phocéen ne devrait pas en rester là. Après le latéral droit burkinabè, après Chancel Mbemba, un autre défenseur africain est bien parti pour rejoindre la Canebière, en la personne d'Eric Bailly (28 ans). Alors que les discussions au sujet de l'international ivoirien (46 sélections avec les Eléphants, 2 buts) ont longtemps patiné, les choses pourraient se débloquer dans les prochains jours.

Une option d'achat sous conditions

Si l'on en croit L'Equipe de ce vendredi, l'OM vise un prêt payant du défenseur central, qui inclurait une option d'achat conditionnée à « un certain nombre de matchs joués » et à « une qualification européenne. » D'abord désireux d'obtenir le transfert définitif de l'ancien joueur de Villarreal, les Red Devils seraient désormais enclins à accepter une telle formule pour leur joueur. Reste toutefois à satisfaire ce dernier, dont le salaire annuel se monte à 5 millions d'euros bru, et à déjouer la concurrence. Valence, le Celta Vigo, l'AS Rome et Fulham sont également à l'affût dans ce dossier.