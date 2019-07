Le PSG a déjà réussi deux jolis coups sur le marché des transferts. Avec Ander Herrera, débarqué libre, et Pablo Sarabia, acheté pour à peine 20 millions d’euros, le club de la capitale a recruté malin. Et à en croire Leonardo, interviewé dans les colonnes du Parisien, Paris ne dépensera pas sans compter cet été. Le directeur sportif parisien a notamment battu en brèche l’idée d’une enveloppe transferts annoncée par certains à 200 millions d’euros.

"C'est un joueur formidable mais ce n'était pas le bon moment de faire un gros investissement. On doit se calmer un peu. Nous n'avons pas d'enveloppe de 200 millions d'euros à dépenser, comme ça", a ainsi expliqué l’ancien champion du monde au moment de confirmer que Matthijs de Ligt ne viendra pas au PSG. Et le pessimisme est évidemment de rigueur concernant Kalidou Koulibaly, "un joueur très cher".

il y a aussi une donnée importante, il ne faut pas le cacher : c'est le fair-play financier. Leonardo

Leonardo n’en a pas moins confirmé les deux dossiers prioritaires du moment dans la capitale, au milieu de terrain et en défense centrale, et ce indépendamment du cas Neymar, dont l’éventuel départ redistribuerait forcément les cartes. "Nous avons besoin d'un milieu défensif et peut-être d'un joueur pour compléter la défense centrale, a-t-il convenu, ne manquant pas de rappeler les contraintes liées au Fair-play financier. Mais il y a aussi une donnée importante, il ne faut pas le cacher: c'est le fair-play financier. Il faut respecter les règles et les critères en vigueur."



Neymar absent et sanctionné :



Malgré le départ de Gianluigi Buffon, le PSG semble en revanche plus réservé sur la nécessité de recruter un nouveau gardien. "Ce n'est pas une priorité. Nous avons Trapp, Areola, Bulka et un quatrième gardien, Garissone Innocent. C'est la réalité aujourd'hui", a-t-il affirmé, se réservant néanmoins bien de faire d’Alphonse Areola le gardien numéro un la saison prochaine. "On verra quels seront les choix sportifs pour la saison à venir mais il est trop tôt pour en parler", a-t-il en effet pris soin d’ajouter.