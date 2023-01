Ligue 1 : Après un prêt raté, Konrad de la Fuente de retour à l'OM

Si l'Olympique de Marseille veut être actif sur le marché des transferts cet hiver, il va avoir besoin de liquidités. Chaque joueur vendu et chaque salaire économisé sera donc à l'avantage de Pablo Longoria dans la quête de renforcer le secteur offensif notamment. Le départ de Gerson pour une vingtaine de millions d'euros à Flamengo va probablement faire du bien aux finances de l'OM, surtout que le Brésilien n'a jamais trouvé sa place dans le système d'Igor Tudor. Il faut maintenant le remplacer par un joueur qui conviendra au jeu du Croate. Si l'on parle de Ruslan Malinovskiy, c'est un joueur qui était au club l'été dernier qui a fait son retour ce jeudi à l'OM. Ce n'est d'ailleurs sûrement pas le renfort tant attendu pour Igor Tudor et son président, Pablo Longoria.

Prêt raté pour Konrad de la Fuente

Prêté à l'Olympiakos en début de saison, l'Américain Konrad de la Fuente n'a jamais réussi à convaincre au Pirée. L'ancien attaquant du FC Barcelone, formé à la Masia, n'a joué qu'à cinq reprises sous le maillot rouge et blanc de l'Olympiakos. Il n'aura jamais été décisif et ne s'est donc pas installé dans la rotation du coach espagnol du club, Carlos Corberan. Le jeune joueur va donc revenir à l'OM qui lui trouvera probablement une porte de sortie que ce soit en prêt ou pour un transfert sec. À moins qu'Igor Tudor soit contraint de l'utiliser après les départs et blessures de certains de ses joueurs.