Sévèrement touché au genou droit le 21 novembre dernier face à l'Atlético de Madrid, Gerard Piqué va manquer les quatre prochains mois de compétition avec son club du FC Barcelone. L'occasion pour le défenseur de 34 ans d'observer avec un peu de recul ce qu'il va se passer dans la maison blaugrana, notamment concernant Lionel Messi. En fin de contrat avec le Barça, l'Argentin pourrait partir en fin de saison, à moins que la future direction ne lui propose une suite d'aventure attrayante. C'est en tout cas le souhait de Piqué.



Invité à répondre à une question posée ce samedi lors d'une session organisée par la CRIS Cancer Foundation, une organisation à but non-lucratif dédiée à la lutte contre le cancer, Gerard Piqué a évoqué l'avenir de son partenaire de jeu. "Vous devriez lui poser directement la question car je ne sais pas. On espère qu'il va rester, mais c'est une décision personnelle. On verra. Mais tant qu'il portera le maillot du Barça, il y a de l'espoir. On espère le séduire pour qu'il reste avec nous de nombreuses années encore."

Pas de président, pas de discussions

Pour le moment, les discussions entre Messi et la direction catalane n'ont pas débuté puisque depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, un nouveau président doit être élu. Ce sera le cas à la fin janvier, moment fixé pour les nouvelles élections de la présidence et du conseil de direction. En attendant, l'incertitude la plus totale demeure.

