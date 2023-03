L'idée du Real Madrid pour verrouiller Eduardo Camavinga

Depuis son départ du Stade Rennais en 2021, Eduardo Camavinga n'a jamais freiné sa progression. Au contraire, en constant renouvellement depuis le début de sa carrière, l'international français (6 sélections) confirme les espoirs que le Real Madrid avait en lui.

Arrivé il y a à peine deux saisons et alors que son contrat court encore jusqu'en 2027, la Maison Blanche souhaiterait prolonger le jeune franco-angolais, afin de le garder le plus longtemps possible dans leur rang. Milieu de terrain capable de dépanner dans le couloir défensif gauche (où Ferland Mendy est souvent blessé), la hargne et la polyvalence du joueur est très apprécié dans la capitale madrilène.

Une hausse de salaire et une clause à un milliard d'euros

Parmi les meilleurs jeunes de sa génération, Eduardo Camavinga avait fini deuxième au classement du Golden Boy (derrière Gavi et devant Jude Bellingham) en fin d'année dernière. Une reconnaissance qui prouve une fois de plus l'importance et le nom qu'est en train de se faire le joueur formé au Stade Rennais dans la planète foot. Conscient d'avoir trouvé une nouvelle poule aux œufs d'or, le Real serait sur le point de prolonger le milieu de terrain selon Revelo.

Pour garder le joueur le plus longtemps dans leurs rangs, les dirigeants de Madrid seraient prêt à offrir une belle revalorisation salariale assortie d'une clause de libération à un milliard d'euros. Un montant astronomique, comme c'est déjà le cas pour Vinicius JR et Rodrygo.