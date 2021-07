L’Espérance de Tunis remercie Mouine Chaabani (officiel)

L'information ne faisait plus guère de doute depuis des semaines, elle a été confirmée officiellement ce jeudi : Mouine Chaabani n'est plus l'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis. Les champion de Tunisie ont annoncé dans un communiqué avoir trouvé un accord avec son futur successeur, sans dévoiler le nom de celui-ci. « Le club adresse ses remerciements et sa reconnaissance au fils du club, l'entraîneur Mouine Chaabani, pour le travail qu'il a accompli et pour les trophées qu'il a obtenus aux niveaux local et continental. »



يتقدم الترجي الرياضي التونسي بتحية شكر وتقدير إلى ابن النادي المدرب معين الشعباني على العمل الذي قام به وعلى التتويجات التي تحصل عليها على الصعيدين المحلي والقاري مع فريق أكابر كرة القدم، ويتمنى له بالمناسبة النجاح والتوفيق في محطاته القادمة في عالم التدريب.#TarajiDawla pic.twitter.com/dxH9Xw4X5p

— Espérance Sportive De Tunis (@ESTunis1919) July 22, 2021

En poste depuis octobre 2018, Chaabani avait été fragilisé par la double défaite contre Al-Ahly (0-1, 0-3), le mois dernier en demi-finales de la Ligue des Champions. Le crédit de l'homme du doublé en Ligue des Champions est aujourd'hui épuisé. Son successeur doit être nommé d'ici à la reprise de l'entraînement des Sang et Or, le 26 juillet prochain. Les noms de Nabil Maaloul et Lasaad Chabbi, deux techniciens tunisiens, circulaient avec le plus d'insistance ces derniers jours.