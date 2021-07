Les mots forts de Reine-Adelaïde sur son futur

L'ironie du s(p)ort. Souffrant d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors de la saison 2019-20 après seulement quelques mois à Lyon, Jeff Reine-Adelaïde avait tenté de se relancer à l'OGC Nice la saison dernière, en prêt. Poursuivi par le mauvais sort, le joueur s'était de nouveau gravement blessé, cette fois au genou gauche. De retour de prêt, le milieu de terrain ne compte pas quitter les Gones, désirant s'installer à l'OL pour longtemps.

À l'OL pour longtemps

"Après mes deux blessures, j’ai eu le temps de réfléchir sur ce que je désirais. À présent, je souhaite me stabiliser dans un club, en l’occurrence l’Olympique Lyonnais où je suis sous contrat jusqu’en juin 2024. Il y a également eu l’importance de Juninho, directeur sportif, qui a pris souvent de mes nouvelles et m'a témoigné la confiance nécessaire pour revenir à l’OL et essayer de m’imposer dans cet effectif de qualité", a ainsi glissé Jeff Reine-Adélaïde, dans des propos accordés à RMC. Un projet d'avenir.