Les mots forts de Neymar : "Je vis mes meilleurs moments à Paris"

Il y a trois ans, Neymar débarquait en grandes pompes dans la capitale française au terme d'un feuilleton retentissant. L'attaquant brésilien a connu son lot de péripéties à Paris. L'an passé, il manifestait encore son souhait de quitter le PSG pour retourner à Barcelone, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Et après le temps de la rédemption, Neymar clame publiquement sa joie d'évoluer en France.

"Nous formons une famille qui partage le même grand objectif"

Ces dernières semaines, plusieurs photos sur les réseaux sociaux témoignaient de l'état d'esprit actuel du Brésilien. Le principal intéressé s'est montré encore plus direct en prenant la parole, sur son site officiel. « Je pense que je vis mes meilleurs moments à Paris. Nous formons une famille qui partage le même grand objectif qui se trouve devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Nous nous battrons pour ça, parce qu’on a jamais été aussi proche de la remporter ».

Le numéro 10 parisien, qui reconnait s'être acclimaté au style de la Ligue 1 - les ajustements se font match après match -, a dressé un bilan de ses trois années dans la capitale. « Ces trois années ont été riches en expériences. J’ai vécu des moments de joie et d’autres plus compliqués, surtout quand je n’étais pas capable de jouer à cause des blessures. Grâce à l’aide de mes coéquipiers, j’ai pu dépasser tout ça et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir des performances sur le terrain qui rapportent des titres. Nos supporters et tout le club peuvent le voir dans nos prestations livrées à chaque match ».