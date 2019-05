Les fans du Barça ne veulent pas de Griezmann

Si le départ de l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann, au 1er juillet prochain, est désormais acquis, l’incertitude demeure en revanche quant à l’identité de son futur club. La piste la plus chaude mène évidemment toujours au Barça, qui n’a jamais renoncé à le recruter, mais le Bayern Munich et le PSG se seraient également déjà positionnés pour accueillir le champion du monde tricolore.

Deux écueils demeurent cependant pour les dirigeants barcelonais. Le premier concerne évidemment les 120 millions d’euros de la clause libératoire du Mâconnais. L’arrivée du Français est donc suspendue à la vente, au préalable, de Philippe Coutinho. Le second obstacle tient à la défiance des supporters catalans à l’égard d’Antoine Griezmann.

Les supporters sont aussi des électeurs

Le peuple blaugrana n’a semble-t-il pas digéré l’attitude du Français en juin dernier. Alors qu’il avait donné son accord au Barça, le Colchonero avait finalement décidé de rester à l’Atlético Madrid, mettant en outre en scène son revirement. Ce qui lui avait valu un accueil brûlant à Barcelone il y a quelques mois à coup de «Griezmann, conn***, casse toi du Camp Nou».

Et l’annonce du départ du Français n’a pas convaincu tout le monde. Pour preuve le sondage réalisé par Sport ce mercredi et selon lequel 67% des supporters barcelonais sont opposés à l’arrivée d’Antoine Griezmann. Le rejet est un peu moins massif du côté de Mundo Deportivo où 53% des internautes se sont prononcés contre sa signature. Une donnée d’importance puisque ce sont les socios qui élisent le président du Barça et qu’il n’est donc pas question pour Josep Maria Bertomeu de se mettre les supporters barcelonais à dos.

Omar Charrie : "Griezmann sera le premier violoncelle de Messi"