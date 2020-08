L'information animera certainement l'avant-match : le Paris Saint-Germain s'intéresserait à Benjamin Pavard. Selon les informations de L’Équipe, le profil du champion du monde ne laisse pas Leonardo insensible. Arrivé au Bayern Munich il y a un an en provenance de Stuttgart, Pavard a réalisé une année prometteuse avec le club bavarois.

Le PSG cherche à recruter français

Plusieurs critères expliqueraient cet intérêt du club parisien : les caractéristiques techniques de l'ancien Lillois, son professionnalisme et son état d'esprit, mais aussi sa nationalité. Le PSG est en effet en quête de joueurs français - et même de joueurs formés en France, plus précisément - afin de remplir son quota pour la prochaine liste de la Ligue des champions. Quoiqu'il en soit, Benjamin Pavard, lui, sera dans le camp d'en face dimanche soir, pour la finale de la Ligue des champions. La presse allemande indique ce vendredi que sa titularisation n'est pas à exclure. Elle entraînerait un replacement au milieu de Joshua Kimmich.