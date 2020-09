"Camavinga ? Un joueur que je regarde". En quelques mots, Leonardo a mis le feu aux poudres en cette période de mercato estival. Un brasier allumé en réponse à l'étincelle déclenchée par Kylian Mbappé. L'attaquant parisien réclamait au micro de Telefoot des recrues à son club. " Si Kylian il dit ça, on pense la même chose. On a toujours de l’ambition. On a des rôles dont on a besoin", a d'abord glissé le directeur sportif du PSG dans des propos accordés au CFC. Recruter donc, mais pas n'importe qui, ni à n’importe quel prix. Convié par ailleurs à évaluer Camavinga, le dirigeant brésilien s'est prêté au jeu : "90 millions avant, beaucoup moins aujourd’hui à cause du coronavirus. C’est un joueur que je regarde, il a très bien démarré. Il a du talent. On ne va pas recruter 10 joueurs. On a beaucoup d’idées pour recruter. 29 joueurs dans l’effectif c’est trop".

Des départs prévus avant la fin du mercato

Mais avant d'acheter, Paris doit penser à vendre. "Tous les clubs aujourd’hui ont besoin de vendre. Il y aussi le FPF. Le PSG est dans cette situation. On a fait un grand investissement sur Icardi. On doit être créatif. Les départs des joueurs étaient prévus. On a jusqu’au 5 octobre pour recruter. Mais on doit regarder côté départs avant". Interrogé sur les cas Edinson Cavani et surtout Thiago Silva, qui auraient pu être prolongés par le club parisien, Leonardo affirme que le dossier était trop compliqué : "La situation n’est pas simple. Ils ont tout fait pour l'équipe, ce sont des idoles. Si tu gardes Thiago un an de plus et qu’il se blesse… Ce groupe-là, ce qu’il a accompli en fin de saison, c’est formidable."

Le cas Thomas Tuchel est beaucoup plus simple : "Avec Tuchel c’est très clair. Il a fait quelque chose de génial. C’est la meilleure saison de l’histoire du club. On a le temps pour parler de ça. On échange beaucoup, le mercato on en parle tout le temps. Il y a toujours une conversation pour prendre un joueur. Tuchel valide toujours le choix des joueurs. Avec lui, on a 10 mois de contrat. Franchement quand je suis arrivé, je pouvais le garder, ou non. On a parlé très clairement. Je n’ai jamais contacté Allegri''. Enfin, l'homme fort du PSG a mentionné la doublette Neymar-Mbappé, qu'il tient absolument à conserver à Paris dans les années à venir. « On se doit de continuer avec eux. Avoir deux joueurs comme ça dans la même équipe c’est énorme. Messi et Ronaldo étaient chacun dans leur club. On a les deux meilleurs joueurs du monde après Leo et Cr7. »